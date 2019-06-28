الذاكرة السياسية | الأمير تركي الفيصل – الحلقة الخامسة

في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يكشف رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود كيف تابع قضية احتلال الحرم المكّي العام 1979 على أيدي مجموعة من المسلحين المتشدّدين بقيادة جهيمان العتيبي. رئيس الاستخبارات العامة الأسبق يشدّد على عدم وجود أي دور فرنسي أو مصري في تحرير الحرم من المسلحين، ويؤكّد أنه تمّ ذلك من خلال قوات سعودية فقط. الأمير تركي الفيصل يتطرّق أيضا الى خلفيات قرار "أوابك" وقتها، حظر تصدير النفط الى الولايات المتحدة ودول أخرى في العام1973 بسبب تسليحها إسرائيل بعد اندلاع حرب أكتوبر. وفي الحلقة معلومات تُقال لأول مرة عن الملك فيصل: الزوج والأب، الذي كان يُخصّص فترة المساء، كل يوم، للعائلة، رغم كثرة مشاغله.