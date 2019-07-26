الذاكرة السياسية | الصادق المهدي - الحلقة الثالثة

في الحلقة الثالثة يكشف رئيس الوزراء السوداني الأسبق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي لـ"الذاكرة السياسية" أسباب فشل المحاولة الانقلابية التي خططت لها "الجبهة الوطنية المتحدة" لإسقاط نظام النميري في العام 1976

فشل الانقلاب، وتوقيف عدد كبير من المعارضين، دفع بالـ" الجبهة" الى قبول المصالحة التي عرضها النميري. رغم المصالحة رفض الصادق المهدي عرض النميري أن يكون نائبه وخليفته، وبقي التوتر قائماً بين الطرفين حتى قيام ثورة السادس من إبريل من العام 1985 التي اطاحت النميري.

