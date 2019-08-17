الذاكرة السياسية | هوشيار زيباري – الجزء الأول

هوشيار زيباري: وزير الخارجية العراقي الأسبق

في الحلقة الأولى من خماسية يكشف وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري أجواء اجتماعات المعارضة العراقية مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، في العام 2002 والتي مهّدت لغزو العراق. وفد من المعارضة العراقية وضع المسؤولين السوريين والإيرانيين في أجواء التحضيرات للغزو، إلا أن السوريين شكّكوا في أن تخوض الولايات المتحدة مغامرة في بغداد. وبعد الحرب سهّل نظام الأسد دخول المقاتلين الأجانب الى العراق لاستهداف القوات الأميركية

