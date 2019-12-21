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الذاكرة السياسية | فارس سعيد يكشف كواليس "مصالحة الجبل" بين صفير وجنبلاط

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د. فارس سعيد : المنسق العام لقوى الرابع عشر من آذار

في الحلقة الثالثة يُشير المنسق العام السابق لقوى الرابع عشر من آذار في لبنان د. فارس سعيد الى أن "الوثيقة التأسيسية من أجل الحوار" التي أعلنها لقاء قرنة شهوان في العام 2000 صدرت بهدف تأييد نداء المطارنة الموارنة المُطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان.
فارس سعيد يتحدث في الحلقة عن التهديدات التي واجهتها المعارضة، وقتها، وشملت سلسلة توقيفات من عناصر تابعين للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. سعيد يتطرّق أيضا الى "مصالحة الجبل" بين البطريرك الماروني نصر الله صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط لافتا الى أنها طوت 160 عاما من الخلافات المارونية الدرزية.

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