الذاكرة السياسية | حين هدد بشار الأسد رفيق الحريري: سأحطم لبنان على رأسك آخر تحديث: الجمعة 29 ربيع الثاني 1441 هـ - 27 ديسمبر 2019 KSA 22:49 - GMT 19:49 تارخ النشر: الجمعة 29 ربيع الثاني 1441 هـ - 27 ديسمبر 2019 KSA 22:47 - GMT 19:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الذاكرة السياسية | حين هدد بشار الأسد رفيق الحريري: سأحطم لبنان على رأسك PDF اطبع إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | فارس سعيد يكشف كواليس "مصالحة الجبل" بين صفير وجنبلاط 20:07 GMT إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | حين منع حزب الله انتخاب رئيس للبنان 17:18 GMT