الذاكرة السياسية | حين منع حزب الله انتخاب رئيس للبنان آخر تحديث: الجمعة 14 جمادي الأول 1441 هـ - 10 يناير 2020 KSA 20:18 - GMT 17:18 تارخ النشر: الجمعة 14 جمادي الأول 1441 هـ - 10 يناير 2020 KSA 20:14 - GMT 17:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الذاكرة السياسية | حين منع حزب الله انتخاب رئيس للبنان PDF اطبع إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | حين هدد بشار الأسد رفيق الحريري: سأحطم لبنان على رأسك 19:49 GMT إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية| فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق 11:59 GMT