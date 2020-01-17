عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية الذاكرة السياسية

الذاكرة السياسية| فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق

رابط مختصر

فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق

في الحلقة الأولى من خماسية يتحدث وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب عن ظروف تعيينه في الحكومة في العام 2004. عارض فلح النقيب قرار حلّ الجيش واجتثاث البعث وأعاد الكثير من الجنود المصروفين من الخدمة الى وزارة الداخلية، عندما تسلّم الوزارة. أسس مغاوير الشرطة من جنود سابقين في الجيش من أجل مكافحة الإرهاب وصرف أكثر من 30 ألف عنصر من الشرطة تمّ تعيينهم لقبض رواتب فقط، كثير منهم من ميليشيات موالية لإيران.

إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | حين منع حزب الله انتخاب رئيس للبنان الذاكرة السياسية | حين منع حزب الله انتخاب رئيس للبنان 17:18 GMT
إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق 19:41 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر