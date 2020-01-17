الذاكرة السياسية| فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق

فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق



في الحلقة الأولى من خماسية يتحدث وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب عن ظروف تعيينه في الحكومة في العام 2004. عارض فلح النقيب قرار حلّ الجيش واجتثاث البعث وأعاد الكثير من الجنود المصروفين من الخدمة الى وزارة الداخلية، عندما تسلّم الوزارة. أسس مغاوير الشرطة من جنود سابقين في الجيش من أجل مكافحة الإرهاب وصرف أكثر من 30 ألف عنصر من الشرطة تمّ تعيينهم لقبض رواتب فقط، كثير منهم من ميليشيات موالية لإيران.