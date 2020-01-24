الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق آخر تحديث: الجمعة 28 جمادي الأول 1441 هـ - 24 يناير 2020 KSA 22:41 - GMT 19:41 تارخ النشر: الجمعة 28 جمادي الأول 1441 هـ - 24 يناير 2020 KSA 21:51 - GMT 18:51 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق PDF اطبع إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية| فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق 11:59 GMT إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق 21:52 GMT