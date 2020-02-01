الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق آخر تحديث: السبت 6 جمادي الثاني 1441 هـ - 01 فبراير 2020 KSA 00:52 - GMT 21:52 تارخ النشر: السبت 6 جمادي الثاني 1441 هـ - 01 فبراير 2020 KSA 23:04 - GMT 20:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق PDF اطبع إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق 19:41 GMT إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق- الحلقة الرابعة 15:34 GMT