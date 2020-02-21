الذاكرة السياسية | حسن العلوي - المفكر والسياسي العراقي - الحلقة الأولى آخر تحديث: الجمعة 26 جمادي الثاني 1441 هـ - 21 فبراير 2020 KSA 22:37 - GMT 19:37 تارخ النشر: الجمعة 26 جمادي الثاني 1441 هـ - 21 فبراير 2020 KSA 21:34 - GMT 18:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الذاكرة السياسية | حسن العلوي - المفكر والسياسي العراقي - الحلقة الأولى PDF اطبع إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | فلح النقيب - وزير الداخلية العراقي الأسبق - الحلقة الخامسة والأخير 21:34 GMT إقرأ أيضاً الذاكرة السياسية | حسن العلوي – المفكر والسياسي العراقي - الحلقة الثانية 19:39 GMT