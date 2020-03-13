الذاكرة السياسية | الحلقة الرابعة والأخيرة مع المفكر والسياسي العراقي حسن العلوي

في الحلقة الأخيرة ينقل السياسي العراقي حسن العلوي عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مخاوفه من انتصار الثورة الخمينية في إيران، وخشيته من تصديرها الى العراق باعتبار غالبية مواطنيه من الشيعة. وأوَضح العلوي أن صدام، من خلال شنّه الحرب على إيران في العام 1980، أراد رفع جدار منيع في وجهها لمنع تصدير ثورتها الى الخارج. وعن نظرة صدام حسين الى الكويت وسوريا، ينقل حسن العلوي عن صدام قوله في العام 1979: لن أسمح للكويت بأن تَحكُم لأنها أرضٌ عراقية، ولن أسمح لسوريا بأن تَحكُم لأنها تحكم باسم حزب "البعث"، سأحتلُ سوريا بعد الكويت. وفي الحلقة يتابع حسن العلوي الحديث عن فترة خروجه من العراق واستقراره في سوريا، قبل عودته مجددا الى بلاده بعد سقوط النظام في العام 2003.