ـ خصوم كلينتون الجمهوريون في الكونغرس ينشرون تقرير بنغازي ويتهمونها بالتقليل من خطر المتطرفين.

ـ ترامب يستغل هجوم اسطنبول لصالح مواقفه من الهجرة, وكلينتون تقول إن الهجوم يقوي العزم على هزيمة الارهاب.

ـ الرئيس الفرنسي يدخل على خط السباق الرئاسي ويقول إن انتخاب ترامب في حال حدوثه سيكون أمرا خطيرا للغاية.

ـ تفاوت في الأرقام يصل إلى حد التضارب في إستطلاعات الرأي بشأن حظوظ كلينتون وترامب في السباق.

ـ صحافي أميركي شهير في صحيفة واشنطن بوست يغادر الحزب الجمهوري ويدعو لهزم ترامب.

الحلقة تتناول تقرير نشر خصوم كلينتون من الجمهوريين في الكونغرس ويتعلق بتحقيق بنغازي الليبية والهجوم على القنصلية الاميركية واتهام هيلاري التي كانت آنها وزيرة للخارجية الاميركية بالتقليل من خطر المتطرفين ,, التقرير شكل مادة خصبة للهجوم على كلينتون وتسجيل نقطة عليها في السباق الا ان المرشحة الديمقراطية دعت إلى تجاوز الامر والمضي قدما ,, مناقشات مع الزملاء بيير غانم وناديا البلبيسي حول تأثير التقرير على حملة كلينتون ...

الشق الثاني يتعلق بسلسلة من التصريحات والتصريحات المضادة من جانب هيلاري وترامب حول مواقف من قضايا مختلفة لا سيما تطوير الاقتصاد وتصريح مثير جديد في هذا الشأن لترامب وقوله انه في حال اصبح الرئيس سيفض عددا من الاتفاقات الاقتصادية التي وقعتها واشنطن مع العالم اما هيلاري فتريد توظيف التكنولوجيا في خطتها الاقتصادية .

مجموعة من الجرافيك عن استطلاعات راي تتعلق بحظوظ المرشحين واخرى تتعلق بمواقف الناخب الامريكي من العديد من القضايا والاسئلة التي تشغل الشارع الاميركي.

الشق الاخير يتعلق بتقرير عن التضارب في استطلاعات الراي بعضها اعطى كلينتون عشر نقاط فرقا عن ترامب واخرى نقطتين فقط , مناقشة الامر مع منى الشقاقي من امام مقر الحزب الجمهوري في واشنطن ..

واخبار خفيفة تتعلق بالسباق ابرزها مشاركة كلينتون في مسيرة المثليين في نيويورك بعد الهجوم على احد نواديهم في اورلاندو بفلوريدا ما تسبب بمجزرة هي الأضخم في التاريخ الاميركي .

