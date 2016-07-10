استطلاع لرويترز/إبسوس يظهر تقدم كلينتون على ترامب وآخر ل سي ان ان يظهر عدم حماسة الامريكيين لاي من المرشحين

أوباما في رسالة دعم لهيلاري .. انها قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية بين الحياة والموت

ترامب يفكر بامرأة لمنصب نائب الرئيس ... وتغريدة يتهم بها كلينتون بالفساد يضعها في نجمة داوود قبل ان يسحبها

اسدال الستار على قضية بريد المرشحة الديمقراطية وترامب ينتقد نظام العدالة في أميركا

بيرني ساندرز يستعد لاعلان تاييده لكلينتون وانتقادات لتأخره من اعلان انسحابه



الجمهوري بيل كريستول يدعة نواب الحزب إلى الاعتراض على ترشيح ترامب

ترامب: اذا اردت أن تصبح إرهابيا فاذهب للعراق

مارين لوبن رئيسة حزب اليمين المتطرف في فرنسا: لو كنت أميركية لقمت بالاقتراع لترامب