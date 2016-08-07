ـ أوباما يقول إن ترامب غير مؤهل للرئاسة، ويحذره من نشر أي تفاصيل عن تقارير الأمن القومي للولايات المتحدة.

ـ انتقادات حادة من جانب الجمهوريين ضد مرشحهم ترامب، وزلات لسان الأخير قد تدفع حزبه لخيارات صعبة.

ـ ترامب في أسوأ أسبوع له بسبب مواقفه وتصريحات وردات فعل من زعماء عدة دول حول العالم.

ـ استطلاعات الرأي تعود لتضع كلينتون في المقدمة بفارق نحو ثماني نقاط عن منافسها المثير للجدل ترامب.

ـ جدل بعد هجوم ترامب على عائلة جندي مسلم قتل في العراق، ومعالم غير واضحة لبرنامجه بشأن الشرق الأوسط.

ـ بعد زوبعة صورها الفاضحة، زوجة ترامب تواجه اتهامات بالعمل بصور غير شرعية في الولايات المتحدة.