قامات القصيد: راكان بن حثلين

في الحلقة الأخيرة من #قامات_القصيد تستعرض العربية سيرة الشيخ راكان بن حثلين، الزعيم والمحارب والشاعر، الذي نسج من حياته أسطورة تتردد في ثنايا صحاري العرب حتى يومنا هذا.

ما أبرز قصائد الشيخ راكان بن حثلين التي أصبحت أمثالاً ترددها الأيام ويتداولها الناس وكأنها قيلت اليوم؟

ما قصة أسر الشيخ راكان بن حثلين وحمله مكبلاً من الأحساء إلى سجونٍ بعيدة، وكيف ساهم في انتصار الأتراك في حربهم ضد الصرب؟

