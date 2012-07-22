ورتل القرآن: محمد حمزة شرف آخر تحديث: الأربعاء 10 ربيع الثاني 1440 هـ - 19 ديسمبر 2018 KSA 15:13 - GMT 12:13 تارخ النشر: الأحد 3 رمضان 1433 هـ - 22 يوليو 2012 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ورتل القرآن: محمد حمزة شرف PDF اطبع حجم الخط يستضيف برنامج ورتل القرآن القارئ البحريني الشيخ محمد حمزة شرف. إقرأ أيضاً ورتل القرآن | الشيخ الفاتح محمد عثمان الزبير من السودان 18:01 GMT إقرأ أيضاً ورتل القرآن: طه النعماني 12:16 GMT