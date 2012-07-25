ورتل القرآن: الشيخ عبدالقادر الفادني آخر تحديث: الأربعاء 10 ربيع الثاني 1440 هـ - 19 ديسمبر 2018 KSA 15:36 - GMT 12:36 تارخ النشر: الأربعاء 6 رمضان 1433 هـ - 25 يوليو 2012 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ورتل القرآن: الشيخ عبدالقادر الفادني PDF اطبع حجم الخط يستضيف برنامج ورتل القرآن القارئ السوداني الشيخ عبدالقادر الفادني. إقرأ أيضاً ورتل القرآن: طه النعماني 12:16 GMT إقرأ أيضاً ورتل القرآن | القارئ حمزة ورّاش من المغرب 16:20 GMT