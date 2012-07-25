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ورتل القرآن: الشيخ عبدالقادر الفادني

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يستضيف برنامج ورتل القرآن القارئ السوداني الشيخ عبدالقادر الفادني.

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