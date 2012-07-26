ورتل القرآن: الشيخ أنور الشحات آخر تحديث: الأربعاء 10 ربيع الثاني 1440 هـ - 19 ديسمبر 2018 KSA 15:43 - GMT 12:43 تارخ النشر: الخميس 7 رمضان 1433 هـ - 26 يوليو 2012 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ورتل القرآن: الشيخ أنور الشحات PDF اطبع حجم الخط يستضيف برنامج ورتل القرآن القارئ الشيخ أنور الشحات. إقرأ أيضاً ورتل القرآن: الشيخ محمود الخشت 12:50 GMT إقرأ أيضاً ورتل القرآن | القارئ عبد العزيز الزهراني من السعودية 16:14 GMT