ورتل القرآن: الشيخ محمود الخشت آخر تحديث: الأربعاء 10 ربيع الثاني 1440 هـ - 19 ديسمبر 2018 KSA 15:50 - GMT 12:50 تارخ النشر: الجمعة 8 رمضان 1433 هـ - 27 يوليو 2012 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ورتل القرآن: الشيخ محمود الخشت PDF اطبع حجم الخط يستضيف برنامج ورتل القرآن القارئ المصري الشيخ محمود الخشت. إقرأ أيضاً ورتل القرآن | القارئ حمزة ورّاش من المغرب 16:20 GMT إقرأ أيضاً ورتل القرآن: الشيخ أنور الشحات 12:43 GMT