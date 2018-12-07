ورتل القرآن | القارئ عز الدين ثامر من تونس

يمثل القارئ عز الدين ثامر جيلا جديدا من قراء تونس ممن تميزوا في السنوات الأخيرة ولمعت أسماؤهم في عالم حفظ وتلاوة القرآن الكريم ، حفظ القرآن الكريم في فترة متأخرة نسبيا قياسا بغيره من القراء، ومع ذلك تمكن من النجاح في ظرف وجيز بفعل الحرص والإصرار على التعلم والإتقان فبرز اسمه كقارئ وإمام وخطيب وواعظ بمساجد مدينة أريانة شمالي العاصمة التونسية .

يشارك القارئ عز الدين ثامر في إحياء المسامرات الرمضانية والسهرات القرآنية وإمامة المصلين في صلاة التراويح، إضافة إلى إشرافه على عدد من المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وقد ظهر منه تفوق وصوت أهّلاه لنيل عدد من الجوائز والمراتب الأولى في التظاهرات القرآنية التي تقيمها وزارة الشؤون الدينية في تونس .

