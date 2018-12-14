ورتل القرآن | القارئ عبد الرحمن رمضان من مصر

ولد القارئ المصري عبد الرحمن رمضان في قرية بهرس قرب منشية القناطر لأسرة حافظة للقرآن الكريم.

في سن الرابعة ألحقه والده بكتاب القرية لحفظ القرآن وترتيله ليتمه في سن مبكرة شأن العديد من أطفال القرى المصرية ممن يولون اهتماما بالغا بكتاب الله عز وجل .

أهّله حفظه للقرآن الكريم واتقانه للتفوق الدراسي ملتحقا بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف .

يعد القارئ المصري عبد الرحمن رمضان من الجيل الجديد للقراء المصريين ممن أتاحت لهم وسائل الاتصال الحديثة تطوير قدراتهم ومهاراتهم في فنون التلاوة وأحكام التجويد ليبلغ مرتبة الإتقان على صغر سنه ، وهو ما أهّله لتحقيق مراتب متقدمة في عديد المسابقات المحلية والوطنية التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية سنويا .

