ورتل القرآن | القارئ الدكتور حازم حسن عبد البصير

يعد القارئ المصري حازم عبد البصير من بين قراء الجيل الجديد في مصر وهو من قلة جمعت بين التأصيل الأكاديمي والإلمام الفقهي بالتلاوة إضافة إلى ما حباه الله من عذوبة في الصوت وحسن في الأداء ،

منذ سنوات الطفولة برزت موهبة ابن إحدى قرى القليوبية في الحفظ فحفظ القرآن الكريم كاملا في أقل من سنة وعمره لم يتجاوز بعد التسع سنوات

واصل مسيرته العلمية في مدارس الأزهر الشريف ومعاهده ليتخرج منه وليدرس في جامعته بقسم العقيدة والفلسفة .

تلقى القارئ حازم عبد البصير أحكام التلاوة وألمّ بعلم القراءات على يد كبار شيوخ الإقراء في مصر متأثرا بمختلف المدارس النغمية في التلاوة ناهلا من معين المدرسة المصرية العريقة ويعد من بين القراء الذين يتقنون التلاوة بالقراءات السبع التي نال الإجازة فيها بالتواتر على يد كبار الشيوخ المصريين ، تعلقه بالقرآن حفظا وتفسيرا وتلاوة دفعه لمواصلة الدراسات العليا متحصلا على درجة الدكتوراه في الفلسفة والشريعة من جامعة الأزهر وليكون سفيرا مصريا للتلاوة موفدا من قبل وزارة الأوقاف المصرية لإحياء السهرات القرآنية خلال ليالي شهر رمضان المبارك في عدد من العواصم العربية والأوروبية .

