ورتل القرآن | القارئ اليمني يحيى عبدربه محمد عباد

هو أحد القراء اليمنيين وشقيق أشهرهم القارئ فارس عباد، تخرج من حلقات التحفيظ بمسجد بلال بن رباح بمدينة صنعاء ، اشتهر بصوته الشجي وبإتقانه لأحكام التلاوة والتجويد.

تلقى العلوم القرآنية على يد كبار شيوخ الإقراء في العاصمة اليمنية صنعاء وتولى الإمامة في عدد من مساجدها ، أهله اتقانه وجمال صوته للالتحاق بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إماما وقارئا بمسجد الزرعوني الكبير أحد المساجد الكبرى في مدينة دبي ، فأصبح قارئنا قبلة للآلاف من المقبلين على الاستماع للقرآن الكريم بصوته خاصة خلال شهر رمضان المبارك .

يتمتع القارئ يحيى عبّاد بقدرات صوتية هائلة وبإتقان لفنون التلاوة من مدارس مختلفة وخاصة التلاوة بالصيغة الصنعانية المتميزة برقة الصوت ودفئه وسلاسة التلاوة ووضوح المخارج ، ورغم هذه الإمكانات يواصل العمل على التعمق في القراءات القرآنية وحضور جلسات الإقراء مع كبار شيوخه في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث اختار قارئنا الإقامة والعيش في إمارة دبي ، بالإضافة إلى مشاركته في عديد الأنشطة القرآنية التي تقيمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري .

