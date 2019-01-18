ورتل القرآن | القارئ الدكتور أحمد محمود أحمد آخر تحديث: الجمعة 11 جمادي الأول 1440 هـ - 18 يناير 2019 KSA 18:09 - GMT 15:09 تارخ النشر: الجمعة 11 جمادي الأول 1440 هـ - 18 يناير 2019 KSA 18:08 - GMT 15:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ورتل القرآن | القارئ الدكتور أحمد محمود أحمد PDF اطبع إقرأ أيضاً ورتل القرآن | القارئ اليمني يحيى عبدربه محمد عباد 09:38 GMT إقرأ أيضاً ورتل القرآن | القارئ اليمني علاء بن ابراهيم المزجاجي الأشعري 09:52 GMT