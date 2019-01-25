ورتل القرآن | القارئ اليمني علاء بن ابراهيم المزجاجي الأشعري

يرجع نسبه إلى الأشعريين من أحفاد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس

من مواليد محافظة جدة وتحديداً في شهر رمضان المبارك. حاصل على الإجازة في قراءة الإمام عاصم بن أبي النجود براوييه عن طريق الشاطبية.

ومن أبرز من تتلمذت عليهم الشيخ محمد أيوب ولازمه كثيراً وفضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر إمام الحرمين وشيخ القراء في المسجد النبوي الشريف، وحالياً إمام وخطيب جامع المدينة بدبي في منطقة الخوانيج الأولى.

