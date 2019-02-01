ورتل القرآن | القارئ عبد الرحمن أبو الغيط

ولد القارئ عبد الرحمن أبو الغيط في قرية حانوت بمحافظة الغربية في مصر، وكغيره من أبناء القرى المصرية التحق بكتاب القرية لحفظ القرآن الكريم أسوة بأقرانه. ظهر نبوغه في الحفظ والتلاوة منذ نعومة أظفاره، لتلحقه الأسرة بالأزهر الشريف الذي أمضى فيه جميع المراحل الدراسية وصولا إلى الماجستير في اللغة العربية قسم البلاغة والنقد. برز كقارئ ومدرس للقرآن الكريم في مصر وإمام وخطيب في عدد من مساجدها.



التحق بعد نجاحه المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتولى الإمامة والخطابة في مسجد سالم سعيد بوعديل التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ، كما عمل موجها ومدرسا لتحفيظ القرآن الكريم في عدد من المراكز والمساجد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو إلى ذلك من المحكمين النشطين في المسابقات القرآنية المحلية والدولية .

