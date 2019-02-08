ورتل القرآن | القارئ المصري محمود فتحي علي

ولد القارئ المصري محمود فتحي علي موسى بقرية منشية سلطان بمحافظة المنوفية، لأسرة حافظة للقرآن الكريم، ألحقته منذ سنوات الطفولة الأولى بكتاب القرية لتعلم اللغة العربية وحفظ كتاب الله، الذي أتّمه في سن مبكرة ملتحقا بالأزهر الشريف في جميع المراحل الدراسية، وليبرز في القرية والقرى المجاورة كأحد القراء والأئمة المشهود لهم بعذوبة الصوت وإتقان التلاوة.

تلقى القارئ محمود فتحي علي أحكام التلاوة والتجويد على يد كبار شيوخ القراء المصريين، وهو ما أهّله لتولي الإمامة والخطابة بمساجد القاهرة، كما يتولى تدريس القرآن الكريم والقراءات العشر التي تخصص فيها وأتقن التلاوة بها.

