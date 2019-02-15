ورتل القرآن | القارئ سيد عمار عبد الفتاح عمار

ولد القارئ سيد عمار عبد الفتاح في احدى قرى المنيا بصعيد مصر لعائلة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة، التحق بكتاتيب القرية وحفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة ليلتحق إثر ذلك بمعهد القراءات الأزهري وليكون من المتفوقين في شهادة عالية القرآءات والإجازة في اللغة العربية وآدابها، اتمّ قارئنا حفظ المتون المختلفة متعمقا في إحكام التلاوة وفنون الترتيل وتتلمذ على يد كبار شيوخ القراء ليتحصل على الإجازة برواية حفص عن عاصم، وليبدأ مسيرة في التلاوة وتدريس وتحفيظ القرآن الكريم في مصر وخارجها .

التحق القارئ سيد عمار عبد الفتاح بدولة الإمارات العربية المتحدة التي عمل في مساجدها إماما وخطيبا ومحفظا للقرآن الكريم ومحكما في عديد من الجوائز القرآنية محليا ودوليا وهو حاليا الإمام والخطيب بمسجد عذيجة بنت صقر آل نهيان التابع لدائرة الشؤن الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهو عضو في لجنة التحكيم بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في مسابقة أجمل ترتيل لعدد من الدورات وحاصل على المركز الأول في مسابقة مراكز مكتوم السنوية لحفظ القرآن في فرع المحفظين.

