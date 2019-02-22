ورتل القرآن | القارئ محمد حمدان الملاحي من بلجيكا

ولد القارئ محمد حمدان الملاحي في قرية اورال بإقليم تطوان شمالي المغرب ، وفي الخامسة من عمره ألحقته أسرته بكتاب القرية ، ليقضي طفولته الأولى متنقلا بين المدارس والكتاتيب والمحاضر القرآنية في القرى المغربية حريصا على حفظ القرآن وفهم معانيه بالطرق التقليدية السائدة في التعليم القرآني ، حفظ القرآن كاملا ومع ذلك أصر على تلقي المزيد من علومه والغوص في معانيه وأحكامه، فتنقل مرتحلا بين مدارس قرآنية في مدن مغربية مختلفة، ناهلا العلوم الشرعية على يد كبار علماء المغرب ومشايخه، وحينما اشتد عوده تولى الملاحي الإمامة والتدريس في مساجد طنجة قبل انتقاله إلى بلجيكا واستقراره فيها .