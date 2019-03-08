ورتل القرآن | القارئ محمد معروف من بلجيكا

ينحدر القارئ محمد معروف من قرية المعازيز قرب مدينة الرباط المغربية، التحق بكتاتيب القرية لحفظ القرآن الكريم شأن الكثير من ابناء القرى المغربية، أتم حفظ كتاب الله كاملا وهو في الخامسة عشرة من عمره لينطلق في رحلة التحصيل في صنوف العلم الشرعي والأحكام القرآنية، ملتحقا بكبريات مدارس التعليم العتيق في المملكة المغربية وفيها اتقن أحكام التجويد وفنون التلاوة مـتأثرا بكبار القرّاء في مصر والمغرب، نال الاجازة في القراءة بروايتي ورش وحفص وتولى الإمامة في عدد من مساجد المغرب قبل انتقاله الى بلجيكا.

شارك القارئ محمد معروف في عدد من المسابقات القرآنية الوطنية والدولية في بلده المغرب قبل قراره الانتقال الى بلجيكا ليبدأ رحلة جديدة. تولى الامامة في مسجد المحسنين وتصدّر لتحفيظ القرآن الكريم لابناء الجالية المسلمة وغالبيتهم من ابناء وطنه الام المغرب. استمرت رحلته البلجيكية خمسة عشر عاما حيث ينشط اليوم في التلاوة والتدريس وإمامة المصلين .

