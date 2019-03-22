ورتل القرآن | القارئ المغربي عزّ الدين قيراط - هولندا

نشأ القارئ عز الدين قيراط في اسرة تجل القرآن الكريم وتتعهده بالحفظ والتلاوة ، فالتحق بالكتاتيب القرآنية وهو في سن الرابعة، ليُتمّ حفظ القرآن في سن التاسعة قبل انتقاله مع الاسرة للعيش في هولندا، حيث استقرّت في مدينة روتردام حيث تشكل الجالية المغربية جزءا مهمّا من الجالية المسلمة في هذا البلد الاوروبي .

التحق بالمدارس النظامية الهولندية فأتقن لغة بلده الجديد واستمر في حفظ وتعهد القرآن الكريم في بيئته الجديدة الى جانب مواصلة تعليمه الاكاديمي.

رغم اختلاف نمط الحياة الهولندية عن موطنه الام المغرب، استمر القارئ عز الدين قيراط في التردد على المراكز الاسلامية لتعلّم القرآن الكريم واتقان تلاوته بالطريقة التقليدية المغربية على يد عدد من القرّاء لينال الاجازة في القراءة برواية ورش عن نافع وايضا الاجازة برواية حفص عن عاصم فتسابقت المراكز الاسلامية لكسبه اماما وحافظا وخطيبا لعدد من المساجد في مدينة روتردام.

