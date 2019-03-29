ورتل القرآن | القارئ خالد ربيع

القارئ المهندس خالد ربيع، واحد من القرّاء المصريين المتخصص في مجالات علمية وتقنيّة. سجّلَ اسمَهُ في عالم التلاوة بعد مسيرة طويلة من الحفظ والتعلم، كان حافزه فيها والده الدكتور الشيخ احمد ربيع عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر الشريف. حفظ القرآن في سن مبكرة شأن الكثير من أقرانه، فأتم الحفظ في سن الخامسة عشرة، ولم تمنعه دراسته في الهندسة الكهربائية من تلقي القراءآت على يد كبار شيوخ الأقراء في مصر فتمكّن من اتقان القراءآت العشر إضافة الى فنون التلاوة بالبراعة في المقامات الصوتية، وهو ما تتميز به المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

تولى القارئ خالد ربيع الإمامة في عدد من مساجد القاهرة، وحصل على مراتب متقدمة في المسابقات الوطنية والدولية التي شارك بها كما أوفدته وزارة الاوقاف المصرية سفيرا قارئا للقرآن الكريم في عدد من البلدان الاجنبية لإحياء السهرات القرآنية خلال شهر رمضان المبارك ويعد القارئ المهندس خالد ربيع من المتأثرين بمدرسة القارئ الطبيب أحمد نعينيع الذي يلازمه ويسير على خطاه.

