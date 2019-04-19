ورتل القرآن | القارئ مصطفى العثماني من هولندا

ينحدر القارئ مصطفى العثماني من مدينة طنجة المغربية التي أمضى فيها أعوام طفولته الاولى، نشأ في أسرة حافظة لكتاب الله فكان يسيراً عليه الحفظ في سن مبكرة. بتشجيع من والديه، تردّد على كبار شيوخ الاقراء في مدينة سلا المغربية والتزم حلقات كبار الحفاظ حتى أتمّ حفظ كتاب الله كاملا في أربعة أعوام، منطلقا اثر ذلك في العمل بالمساجد مؤذنا وإماما .

التحق القارئ مصطفى العثماني بمدينة روتردام في هولندا للعمل إماما في مساجدها، من دون أن ينقطع على تلقي العلوم الشرعية وتعميق المامه باحكام القرآن الكريم ، نال عديد الجوائز في مسابقات الحفظ والتلاوة على المستويين الاوروبي والدولي، وهو يعمل إماما في محفظا للقرآن الكريم في مدينة روتردام بهولندا.

