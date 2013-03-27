روافد: منى فياض(1)

الجزء الأول من مقابلة مع الدكتورة منى فيّاض، أستاذة جامعية وباحثة في علم النفس. فيّاض تتميّز بجرأة في طرح أسئلة في مؤلفّاتها أهمّها: "معنى أن تكون شيعياً" الذي تنتقد فيه أولوية الانتماء المذهبي. وتسأل عن معنى أن يكون شخص خارج جماعة أو حزب؟ الباحثة تتناول الثورات العربية من زاوية علم النفس الاجتماعي معتبرةً أنها حصلت من منطلق "أن الميت لا يخاف من الموت". واعتبرت أن "الرئيس المصري الأسبق تنطبق عليه صفة المستبدّ، فيما الرئيس السوري يعاني من خلل نفسي والقذّافي كان غير سويّ ومن المحتمل أنه كان مصاباً بالجنون." أما عن الجماعات والأحزاب فرأت أن الصراع الراهن هو بين الجماعات التقليدية ومفهوم الفرد.