روافد: مايا أبو الحيات (1)

حلقة هذا الأسبوع هي الجزء الأول من لقاء مع مايا أبو الحيات، الكاتبة والروائية الفلسطينية، التي ترى أنه بعد الثورات أصبحت الدول المعنية في حال تخبّط، وبرز تراجع في الاهتمام بالقضية الفلسطينية. ورغم ذلك، ترى أنه "ربما يكون الأمر إيجابياً لأن تعيد القضية تشكيل لغتها، ويتم طرحها بطريقة جديدة وبنفَس جديد مأخوذ من نفَس الثورات العربية". وقالت أبو الحيات إن اللغة البصرية مهمة جداً لكتابة رواية، لأنها تجعل القارئ يستخدم جميع حواسّه، في حين تجبر الكاتب على ربطها بجوانب حسية ترد في ذهنه أثناء وصف حوادث ووقائع.