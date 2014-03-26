روافد: عمر الراشد وفاطمة الجامع

تستضيف حلقة هذا الأسبوع الزوجين عمر الراشد وفاطمة الجامع، وهما فنّانان بحرينيّان يجمعهما حبّهما للفنّ والرسم. والرسم هو هواية مشتركة بين أفراد عائلتهما.

يتحدّث الفنّان التشكيلي عن بداياته فيقول إن حبّه لفنّه يعود إلى والده الذي دعمه في بداياته، أما لوحاته فتجمع بين التراث والعادات والتقاليد وطرق العيش في البحرين.

زوجته هي الأخرى فنّانة تشكيلية تعشق الرسم وتدعم فنّ زوجها، فهي تعتبر أن أجمل ما يقدّمه في لوحاته هو الجمع بين الطابع البحريني والأجواء المعاصرة، وتعتبر أن تعاونها معه يساعدهما في تطوير فنّهما وتعزيزه.