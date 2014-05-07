روافد: فوزية أبو خالد (1)

ضيفة هذا الأسبوع الشاعرة والكاتبة السعودية فوزية أبو خالد.

تقارن في الجزء الأول من لقاء معها بين مرضها الذي صارعته وتغلّبت عليه والتغيّرات في الدول العربية التي كانت حافزاً لها لتتمسّك بالحياة وتنتصر على داء السرطان.

الكاتبة أيضاً أكاديمية وباحثة تُعنى بالقضايا الاجتماعية والسياسية وتركّز على الحقوق والمرأة والطفولة. لها إصدارات شعرية عدّة منها: "إلى متى يختطفونك ليلة العرس؟" و"قراءة في السرّ للصمت العربي" وأشهد الوطن" و"ماء السراب" و"مرثية الماء" و"شجن الجماد".

وقد تُرجم عدد من أعمالها الشعرية إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، منها كتاب "نساء من الهلال الخصيب" و"نساء بلا حدود"، و"أدب الجزيرة العربية".