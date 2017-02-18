طارق متري - الجزء الأول

في الجزء الأول من لقاء مع الباحث والأكاديمي الوزير اللبناني طارق متري يرى أن جميع الباحثين والمثقّفين والسياسيّين لم يستطيعوا توقّع ما جرى من ثورات في 2011 بحسب رأيه. وأوضح أن الثورات العربية أعطت للشعوب الحرية ولا يمكن لأيّ نظام استردادها منهم.

ويرى متري أن هجرة مسيحيّي سوريا بدأت منذ أن استولى حزب "البعث" على السلطة في دمشق وليس في بداية الثورات.