حلقة هذا الأسبوع هي سلسة من جزئين "أيام جدة الفنية" وهي في دورتها الرابعة التي يديرها ويرعاها المجلس الفني السعودي. تقول بسمة السليمان عضو "المجلس الفني السعودي" إن تأسيس المجلس مهم في تاريخ الفن السعودي المعاصر بسبب وجود كم كبير من الفنانين السعوديين.



