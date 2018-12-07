روافد | أحمد يماني ـ الجزء الأول

روافد هذا الأسبوع هو الجزء الأول مع الشاعر والمترجم الإسباني من أصل مصري أحمد يماني، هو ابن القاهرة التي تركها منذ حوالي 20 سنة وتنقل ما بين المدن الإسبانية قبل أن يستقر في عاصمتها مدريد.

قارن يماني بين الأمس واليوم بما قدّمه العرب في أندلسهم من معرفة وإسهامات في الحضارة الإنسانية وبين ما آلت إليه مصائرهم وحواضرهم التي يدمرونها بأنفسهم في مشرق البلاد.

