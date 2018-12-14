روافد | أحمد يماني ـ الجزء الثاني

روافد هذا الأسبوع هو الجزء الثاني مع الشاعر والمترجم الإسباني من أصل مصري أحمد يماني الذي جاء إلى الشعر من الحياة وعناصرها ومن القراءات الغزيرة التي شكلت بالنسبة له مخزونا ثريا.

بدأ يماني بنشر أعماله في مطلع التسعينات في القاهرة ثم حمل تجربته في حقيبته إلى إسبانيا ليواصل الكتابة والبحث والعمل والدراسة، حيث نال شهادة الدكتوراه في رسالته عن قصيدة النثر، كما أصدر العديد من الأعمال ككتابة وبحث وترجمة مثل "أماكن خاطئة" و"منتصف الحجرات" و"وردات في الرأس"و" تحت شجرة العائلة" و" شوارع الأبيض والأسود".

