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الجزيرة العربية أرض الكتابة

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روافد لهذا الأسبوع عن شبه الجزيرة العربية التي هي همزة الوصل بين الشرق والغرب سواء من خلال طرق التجارة أو من خلال الفكر , نشأت فيها حضارات من أقدم العصور ومن قبل التاريخ وهناك أدلة أثرية موجودة في كل دول الخليج سواء في العصر الحجري أو ما بعده.
وتعتبر مكة المكرمة هي قلب الجزيرة العربية من قبل الإسلام وبعده.

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