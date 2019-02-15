روافد | محمد الخالدي

روافد"هذا الأسبوع مع الروائي والشاعر التونسي محمد الخالدي الذي عاش في بغداد من 1972 إلى1983 وكانت أكثر الأعوام ازدهارا في حياته على مستوى الثقافة والشعر والرواية والفن والموسيقى، بحسب رأيه.

ويتحدث الخالدي عن التاريخ مشيرا إلى أنه ليس كل ما يكتب عن تاريخ تونس حقيقة بل يُكتب ويُوثق برؤية السلطة فقط أو بحسب تغيرها.

