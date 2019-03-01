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روافد | خوسيه ميغيل بويرتا ـ الجزء الثاني

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خوسيه ميغيل، مستشرق غرناطي مهتم بالنواحي المعرفية في تاريخ الأندلس وأبعادها الجمالية والفكرية والأدبيّة.
يضع ميغيل كل تركيزه واهتمامه في قراءة كتاب "قصر الحمراء" بكل أبعاده الجمالية والمعمارية والفلسفية، فهو مفتون بهذا الإرث العظيم الذي أدهشه منذ اكتشافه اللغة العربية. هذا الكتاب فتح أمامه كل أبواب الأندلس في تلك الحقبة، في مجالات الإبداع والعلوم والفلسفة.

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