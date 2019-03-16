روافد | أسعد عرابي - الجزء الأول

في الجزء الأول من "روافد" يتحدّث الفنان التشكيلي السوري أسعد عرابي عن مأساة الشعب السوري، واصفاً إياها بأنها هي الأكبر في القرن الحالي حيث يعيش نحو 21 مليون سوري خارج منازلهم ويُقاسون البرد والجوع، إضافة الى ملايين المهاجرين الى بلدان عدة.

أسعد عرابي يعيش في باريس منذ العام 1975، وهو خريج كلية الفنون الجميلة في دمشق، تابع دراساته العليا في باريس وحصل على دكتوراه في عِلم الجمال والفن من جامعة السوربون.