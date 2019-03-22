روافد | أسعد عرابي - الجزء الثاني

أسعد عرابي من مواليد حي "الورد" في دمشق ولد عام،1941 عاش حياته متنقلا بين مدينتي دمشق وصيدا وبعدها انتقل إلى باريس ليكمل تخصصه في الفنون الجميلة منذ 40 عاما.

يعتبر عرابي ثقافته بأنها فرنسية منذ نعومة أظافره وليس فقط منذ انتقاله إليها، وكان تأثره الفني الأولن هو بالرسام الفرنسي كلود مونيه.

عبّر عن آلام بلاده في معرّض فنّي سماه "الساكن والمسكون" فكانت لوحاته تروي حكايات عن جرح البلاد وشتات أهلها وخراب البيوت.

