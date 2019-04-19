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روافد | شربل داغر: شاعر و باحث لبناني - الجزء الأول

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يستضيف برنامج روافد هذا الأسبوع الشاعر والباحث اللبناني شربل داغر، ابن تنورين في شمال لبنان. له مؤلفات عدة بالعربية والفرنسية في الشعر والرواية والتاريخ ومنها: "الفن والشرق" و"الفن الأسلامي بين اللغة والصورة " و"وصية هابيل" .
نال داغر جائزة الشيخ زايد عن قراءة الشعر الحديث في قصيدة النثر.

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