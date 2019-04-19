روافد | شربل داغر: شاعر و باحث لبناني - الجزء الأول

يستضيف برنامج روافد هذا الأسبوع الشاعر والباحث اللبناني شربل داغر، ابن تنورين في شمال لبنان. له مؤلفات عدة بالعربية والفرنسية في الشعر والرواية والتاريخ ومنها: "الفن والشرق" و"الفن الأسلامي بين اللغة والصورة " و"وصية هابيل" .

نال داغر جائزة الشيخ زايد عن قراءة الشعر الحديث في قصيدة النثر.

