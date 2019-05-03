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روافد | خالد المعالي- شاعر و ناشر عراقي

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ضيف هذا الأسبوع هو الشاعر والناشر العراقي ابن سماوة خالد المعالي الذي عاش في غربة منذ طفولته وعاش غريبا في شكل دائم، كما يقول.
يقول المعالي: إن الخسارة الأولى في حياته هي خسارة مسقط الرأس وأماكن الطفولة، حاول التعويض عنها في البحث عن معنى آخر لحياته، وعن دور يقوم به يرضي طموحه، إلى حد ما بين باريس وألمانيا، حيث تعلّم اللغتين وكتب بهما وترجم.

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