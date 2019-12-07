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روافد | ذاكرة الأمكنة

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ذاكرة الأمكنة هي قراءة لعلاقة المجتمعات العربية بذاكرتها التراثية المعمارية وعن الأسباب التي أدت الى إهمالها وتركها للنسيان لفترة طويلة من الزمن وعن الصحوة في بدء ترميمها وصيانتها ، مابين جدة وتطوان وحلب وطرابلس والمحرق نموذجًا للمدينة التاريخية التي نالت أهم جائزة معمارية وهي جائزة" آلاغا خان "
فهناك معماريون ومختصون بتراث العمارة وصيانتها يضيئون جماليات هذا الإرث.

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