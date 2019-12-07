روافد | ذاكرة الأمكنة

ذاكرة الأمكنة هي قراءة لعلاقة المجتمعات العربية بذاكرتها التراثية المعمارية وعن الأسباب التي أدت الى إهمالها وتركها للنسيان لفترة طويلة من الزمن وعن الصحوة في بدء ترميمها وصيانتها ، مابين جدة وتطوان وحلب وطرابلس والمحرق نموذجًا للمدينة التاريخية التي نالت أهم جائزة معمارية وهي جائزة" آلاغا خان "

فهناك معماريون ومختصون بتراث العمارة وصيانتها يضيئون جماليات هذا الإرث.

