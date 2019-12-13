روافد | عادل قرشولي – الجزء الأول

الشاعر والكاتب الألماني من أصل دمشقي عادل قرشولي يُقيم في لايبزغ منذ نحو60 عاما. ترك بلاده وهو في العقد الثاني من عمره، شدّته الى الغربة أسئلة ذهب يبحث عن اجابات لها، مدفوعا بحُب المغامرة.

قصد المانيا وكان يجهل لغتها لكنه سرعان ما أصبح من أبرز شعرائها، يحمل الشرق والغرب على حد سواء في قلبه وكتاباته.

